Reynders EU-commissaris – Benoeming Reynders “onaanvaardbaar” voor N-VA

N-VA noemt het “onaanvaardbaar” dat de federale regering Didier Reynders (MR) voordraagt als Eurocommissaris. “Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Raad van Europa voor Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus”, zegt N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover. Normaal gezien gebeurt de aanduiding van een regeringscommissaris bij de vorming van een nieuwe federale regering. Maar die regeringsformatie is nog niet eens begonnen. De voordracht kon niet meer op zich laten wachten, vandaar dat de regering in lopende zaken deze “dringende” beslissing nam.

N-VA vindt dat de regering het parlement bij de beslissing had moeten betrekken.

“Het is bijzonder spijtig om te moeten vaststellen dat deze regering in lopende zaken weer niet de democratische reflex heeft om het parlement in deze belangrijke beslissing te betrekken. De Europese Unie en de functie van Eurocommissaris zijn te prominent om te laten beslissen door een regering in lopende zaken zonder meerderheid. Vijf jaar lang zal Didier Reynders een van de belangrijkste Belgische stemmen op het Europese niveau zijn, maar met welke democratische legitimiteit?”, zegt fractieleider De Roover.

N-VA vindt het ook “onbegrijpelijk” dat CD&V en Open Vld met de voordracht van Reynders instemden en niet voor een Vlaamse kandidaat kozen. “Het zou in normale omstandigheden al opmerkelijk zijn dat alle Europese functies naar vertegenwoordigers van één taalgroep gaan, maar nu we binnenkort met de Brexit geconfronteerd worden is het van levensbelang een Vlaming aan die Europese tafels te hebben,” besluit De Roover. Die merkt ook op dat Ursula von der Leyen had opgeroepen om een man én een vrouw voor de dragen als eurocommissaris, zodat ze evenveel mannen als vrouwen in haar commissie zou kunnen laten zetelen.

bron: Belga