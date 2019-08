Rally van Duitsland – Neuville: “Het kampioenschap is nog lang”

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) deed lange tijd mee voor de zege in de rally van Duitsland, tot hij in de dertiende rit van de dag lek reed en zijn zegeambities mocht opbergen. De Belg zakte weg naar de zevende plaats, maar is inmiddels opgeklommen naar de vijfde stek. Neuville blijft strijdvaardig, zowel voor de slotdag in Duitsland als het kampioenschap. “Twee titelkandidaten verloren veel tijd op de Panzerplatte. Niets aan te doen, we moeten verder. We staan momenteel vijfde, net na onze teamgenoot Dani Sordo. Waarschijnlijk zullen we morgen dus nog één plaats opschuiven. We kunnen alleen meer progressie maken wanneer een andere rijder pech krijgt. In de powerstage zullen we voluit gaan om zoveel mogelijk punten te scoren in functie van het kampioenschap. Dat kampioenschap is nog lang. Te beginnen met de laatste wedstrijddag morgen, waarop nog van alles kan gebeuren. We hebben dit jaar tijdens de slotdag van een WK rally al heel veel vreemde dingen gezien. Denk maar aan wat er in Corsica en Sardinië gebeurde. Iedereen kan pech hebben zoals wij vandaag.”

bron: Belga