Nooit zo veel pakjes met illegale medicijnen onderschept

Vorig jaar werden 5.702 postpakketten met illegale geneesmiddelen – van erectie- tot abortuspillen – onderschept in ons land. Een record, bericht De Tijd zaterdag. In 2012 werden in ons land per dag amper drie postzendingen met illegale geneesmiddelen onderschept. Het afgelopen jaar waren dat er gemiddeld meer dan 15 per dag, een record. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG. Ook tegenover 2017 zijn vorig jaar 1.230 pakketten meer onderschept.

In de onderschepte pakketten troffen de inspecteurs van de speciale onderzoekseenheid van het FAGG niet alleen de klassieke erectiepillen aan. Zes van de tien pakketjes bevatten wel medicijnen voor het urogenitale stelsel, maar het ging ook om finasteride, dat gebruikt wordt om de prostaat te verkleinen bij mensen met plasproblemen. Finasteride wordt ook gebruikt als wonderpil tegen kaalheid, maar het vergroot de risico’s op andere aandoeningen zoals impotentie of depressie.

Andere onderschepte postpakketjes bevatten slaappillen (186 in 2018) of middelen tegen ADHD (76). Er zijn ook 57 pakketten onderschept met nootropica, zogenoemde ‘breinpillen’ die het leervermogen en het geheugen bevorderen.

Dat er meer illegale medicijnen worden onderschept, komt onder andere door de toename van de e-commerce, die maakt dat in het algemeen meer postpakketten worden verstuurd. Mogelijk kunnen de douane en bpost ook beter pakjes onderscheppen. Maar de Belgen lijken ook meer geneesmiddelen illegaal te bestellen via het internet.

bron: Belga