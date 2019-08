Ngo-schip Ocean Viking aangekomen in Malta met 356 migranten

Vrijdagavond laat is het ngo-schip Ocean Viking aangemeerd in Malta. De 356 migranten die op de Middellandse Zee aan boord gehaald werden, zullen vanuit daaruit naar zes andere EU-lidstaten gebracht worden. De migranten zijn in de namiddag van het schip overgebracht naar patrouilleboten van de Maltese ordediensten. Vrijdagavond laat bereikten ze daarmee de kust. Migratie-ambtenaren namen de mannen, vrouwen en kinderen mee voor een screening.

De migranten zullen in Malta blijven tot ze kunnen verhuizen naar Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Portugal of Roemenië, zoals werd afgesproken in een deal die de Maltese premier Joseph Muscat vrijdag aankondigde. Geen van de migranten zal in Malta blijven, benadrukte Muscat.

Bron: Belga