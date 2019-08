Motorrijder sterft bij botsing tegen tractor in Zoersel

In Zoersel is zaterdagnamiddag een 63-jarige man uit Grobbendonk om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hij reed bij een inhaalmanoeuvre met zijn motor tegen een tractor. Dat werd vernomen bij de lokale politie van de zone Voorkempen.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur in de Zandstraat in Zoersel. Het slachtoffer reed met zijn motor achter een tractor en nog enkele andere voertuigen. “Toen hij ze wilde inhalen, maakte hij wellicht een verkeerde inschatting waardoor hij tegen de tractor reed. Het slachtoffer kwam daarbij zwaar ten val. Een ziekenwagen en MUG kwamen nog ter plaatse, maar het medisch personeel kon enkel nog zijn overlijden vaststellen”, zegt Sofie Vanaken van de lokale politie.

De Zandstraat in Zoersel was door het ongeval deels versperd.

bron: Belga