Lekke band nekt Thierry Neuville in Duitsland

Ott Tänak (Toyota Yaris) is een stapje dichter bij zijn derde opeenvolgende zege in Duitsland en zijn vijfde van het seizoen. Tänak won deze namiddag beide ritten op het militair domein van Baumholder en vergrootte zo zijn voorsprong. Eerste achtervolger is niet langer Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe), maar de Noord-Ier Kris Meeke (Toyota Yaris). Neuville reed vroeg in de 41,170 kilometer lange klassementsrit van Panzerplatte lek en moest stoppen om een wiel te wisselen. De Belg zakte naar de zevende plaats en mag zijn ambities op de eindzege opbergen. “Ik ben links achteraan lek gereden. Panzerplatte is een loterij en vandaag had ik geen geluk”, zei Neuville ontgoocheld. Tijdens de eerste klassementsrit deze namiddag bleven Tänak en Neuville in elkaars buurt. Het verschil was 0.6 in het voordeel van de Est.

Tänak is nu verlost van de druk van Neuville en kan het iets rustiger aandoen. Met Meeke op 42.6 en Jari-Matti Latvala op 45.2 neemt Toyota voorlopig het hele podium in. Sébastien Ogier (Citroën C3) is weggezakt naar de vierde plaats, op 45.7 van Tänak. Neuville volgt als zevende op 1:32:4.







Later op de dag volgt de tweede doortocht op het militair domein van Baumholder.

Bron: Belga