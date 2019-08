Koerierbusje rijdt terras op in Bilzen

Enkele terrasjesgangers zijn zaterdagnamiddag onaangenaam verrast nadat een bestelbusje van koerierdienst PostNL per ongeluk op het terras van een brasserie in Bilzen belandde. Bij het leveren van enkele pakjes in de buurt van de brasserie had de bestuurder de handrem vergeten op te trekken. Hierdoor reed het busje, zonder de chauffeur binnen in de brasserie.

Enkele opmerkzame cafégangers die op het terras zaten, konden iedereen waarschuwen zodat het enkel bij materiële schade bleef. Eén bezoeker liep wel enkele lichte schaafwonden op maar moest niet voor verzorging naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

bron: Belga