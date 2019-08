Jupiler Pro League – Moeskroen vindt vervanger voor Pierrot bij Udinese

Moeskroen heeft vrijdag afscheid genomen van Frantzdy Pierrot, die naar het Franse Guingamp trekt. Om de Haïtiaanse aanvaller te vervangen, huren de Henegouwers de Kroatische centrumspits Stipe Perica voor een seizoen van het Italiaanse Udinese. De 24-jarige Pierrot trekt na één seizoen de poorten van Le Canonnier achter zich dicht. In 40 wedstrijden scoorde de Haïtiaan 9 keer en gaf hij ook 4 assists. Bij de Franse tweedeklasser Guingamp ondertekende Pierrot een contract voor vier seizoenen.

In zijn zoektocht naar een vervanger kwam Moeskroen uit bij de eveneens 24-jarige Stipe Perica, die al heel wat watertjes doorzwommen heeft. De Kroatische aanvaller genoot zijn opleiding in eigen land bij Zadar, waar hij in 2013 werd weggeplukt door Chelsea. Bij de Blues kwam Perica niet aan spelen toe. De Kroaat speelde anderhalf seizoen op huurbasis voor NAC Breda in de Eredivisie en een half jaar voor Udinese, alvorens in de zomer van 2015 definitief over te stappen naar de Serie A-club.

Bij de Italiaanse eersteklasser speelde Perica 71 wedstrijden, waarin hij 11 keer scoorde. Vorig seizoen werd de centrumspits eerst uitgeleend aan reeksgenoot Frosinone en vervolgens an het Turkse Kasimpasa. Nu volgt dus opnieuw een uitleenbeurt aan Moeskroen. De Henegouwers, die de nieuwe aanwinst omschrijven als “een kopbalsterke en krachtige aanvaller”, bedongen ook een aankoopoptie.

Bron: Belga