Jupiler Pro League – Cercle geeft na krappe thuiszege rode lantaarn door aan Waasland-Beveren

Cercle Brugge heeft zaterdagavond op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste punten van het seizoen gepakt. In een duel onderin het klassement haalde Cercle het na een doelpunt van Stef Peeters (82.) met het kleinste verschil van Waasland-Beveren, dat met één punt op de teller de nieuwe rode lantaarn is. Met drie punten klimt Cercle onder meer over Anderlecht naar de twaalfde plaats. Ook STVV moest Zulte Waregem zaterdagavond om 20u partij geven, maar die wedstrijd werd een halfuur uitgesteld omdat de spelersbus van de bezoekers te laat arriveerde op Stayen na een klapband op weg naar Limburg. Met KV Oostende – KV Mechelen wordt er zaterdagavond nog een wedstrijd gespeeld. Als de Mechelaars minstens een punt pakken, nemen ze de leidersplaats over van Club Brugge, dat rust kreeg met het oog op de Champions League-voorrondewedstrijd van woensdag. De wedstrijd tegen Charleroi werd dus uitgesteld, net als Antwerp – AA Gent.

Vrijdagavond opende RSC Anderlecht de vijfde speeldag al met een 1-0 nederlaag op het veld van landskampioen Racing Genk. Tot overmaat van ramp viel ook Vincent Kompany uit met een blessure aan de hamstrings. De aanvoerder zou meerdere weken out zijn en zo ook de komende interlands van de Rode Duivels missen, begin september in San Marino en Schotland. Anderlecht zelf bleef met twee op vijftien verweesd achter. Als er komend weekend niet gewonnen wordt van Standard, is de slechtste competitiestart ooit voor de Brusselaars een feit.

bron: Belga