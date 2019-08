G7-top Biarritz – Actievoerders gooien stenen, politie gebruikt traangas en waterkanon

Bij protesten tegen de G7-top in het Franse Biarritz is het tot incidenten gekomen tussen actievoerders en de politie. In het nabijgelegen Bayonne gooiden betogers met stenen naar politieagenten die een brug afsloten. De politie antwoordde met traangas en zette het waterkanon in.

De schermutselingen vonden plaats kort na de start van de G7-top. Protesten in Biarritz zelf zijn niet mogelijk, de badplaats is hermetisch afgesloten. Daarvoor zijn niet minder dan 13.200 agenten ingezet.

Eerder op de dag was er een grote protestactie in Hendaye, een stadje iets verderop. Vijftienduizend mensen stapten op in een grote betoging. Ze menen dat de G7-leiders een neoliberaal beleid voorstaan die de ongelijkheid zal vergroten, terwijl de Franse president Macron beweert dat de G7-top net moet gaan over het bestrijden van ongelijkheid. Bij die protestactie verliep alles rustig. In verschillende Franse steden protesteerden ook honderden zongenaamde “gele hesjes” tegen de G7-top. Maar ook daar verliep alles rustig.







bron: Belga