EK hockey (m) – Nederland pakt brons

Nederland heeft zaterdag brons veroverd op het EK mannenhockey in Antwerpen. In de strijd om de derde plaats was Oranje met 4-0 te sterk voor Duitsland. Voor de ploeg van bondscoach Max Caldas kwamen Bjorn Kellerman, Mirco Pruyser, Jeroen Hertzberger (strafbal) en Mink van der Weerden (strafcorner) tot scoren. Een troostprijs voor de titelverdediger, die er in de halve finales met 3-4 uitging tegen Spanje. De verrassende Spanjaarden spelen daardoor zaterdagavond de finale tegen België, dat zijn eerste Europese titel kan veroveren. De winnaar plaatst zich ook voor de Olympische Spelen van Tokio.

bron: Belga