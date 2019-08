Brussels Grand Prix – Jonathan Sacoor na tegenvallende wedstrijd: “Heb ongelofelijk dom gelopen”

Jonathan Sacoor bleef vrijdag op de Brussels Grandprix steken op 46.39 op de 400 meter. De wereldkampioen bij de junioren had gehoopt zich voor het WK atletiek te plaatsen, waarvoor 45.30 nodig is. Hij was na afloop dan ook ontgoocheld. “Bij het ingaan van de laatste bocht, toen ik aan de leiding liep, ben ik gaan vertragen”, analyseerde Sacoor zijn wedstrijd. “Ook eerder in de wedstrijd had ik al eens een versnelling moeten plaatsen, en dat deed ik in de laatste rechte lijn weer. Twee keer bruusk versnellen in één wedstrijd, dat kan je je niet permitteren. Eigenlijk heb ik ongelofelijk dom gelopen.”

Sacoor blijft ondanks de tegenvallende chrono in Brussel geloven in zijn kansen om individueel naar het WK te mogen. “De vorm is er. Ook vandaag had ik de benen om in de 45 seconden te lopen, zeker omdat de omstandigheden ideaal waren: mooie temperaturen, windstil en een snelle piste. Zonde. Het positieve is dat mijn start goed was. Coach Jacques Borlée had mij ingepeperd dat die start vandaag mijn belangrijkste werkpunt was, want de vorige weken was die niet goed.”

Twee kansen resten er Sacoor nog om de WK-limiet te slopen. Op het BK volgende week en op de Memorial Van Damme op 6 september. “Mijn gevoel zit goed, dat is nog altijd het belangrijkste. Het komt wel goed, denk ik toch. Als ik verstandig loop zit er een goede tijd in.”

Bron: Belga