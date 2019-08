Bolsonaro kondigt nultolerantie aan voor milieuovertredingen

De Braziliaanse regering gaat een nultolerantiebeleid voeren tegen brandstichters, zo heeft president Jair Bolsonaro bekendgemaakt. De aankondiging komt er op een moment dat Bolsonaro steeds meer kritiek krijgt, omdat hij te weinig inspanningen geleverd zou hebben om het Amazonewoud te beschermen. “We zijn een regering die een nultolerantiebeleid voert tegen misdaden, en op milieuvlak is dat niet anders”, zo verklaarde Bolsonaro in een televisietoespraak. “We zullen krachtig optreden om de branden onder controle te brengen.” Bolsonaro had vrijdag ook al beslist het leger in te zetten om de bosbranden te bestrijden. Militairen kregen daarbij ook de opdracht tot “preventieve en repressieve acties tegen milieucriminaliteit”. Het is nog niet duidelijk hoeveel troepen er worden ingezet.

In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden sinds jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83 procent toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, meldde de krant Folha de S. Paulo op basis van satellietgegevens. In totaal werden 72.843 branden geregistreerd. In de meeste gevallen ging het om terrein in privébezit, maar ook in natuurreservaten en op landerijen van de inheemse bevolking breken telkens weer branden uit.







De Franse president Emmanuel Macron heeft de bosbranden ook op de agenda laten zetten van de G7-top, die zaterdag van start gaat in de Zuid-Franse stad Biarritz. Maar Bolsonaro hekelt die beslissing als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden. “De Braziliaanse regering staat open voor een dialoog die berust op objectieve gegevens en wederzijds respect”, zegt het Braziliaanse staatshoofd op Twitter.

Bron: Belga