Belgische paradressuurruiters grijpen net naast medaille op EK

Op het EK ruitersport in Rotterdam hebben de Belgen vandaag net naast een medaille gegrepen in de teamcompetitie para-dressuur. Barbara Minneci (Stuart), Kevin Van Ham (Eros), Michel George (Best of 8) en Manon Claeys (San Dior) kwamen aan een totaal van 216,072 procent, amper 421 duizendsten minder dan de nummer drie, Denemarken. Nederland won met 227,039 procent, voor Groot-Brittannië (221,302).

Individueel verzamelden de Belgische paradressuurruiters eerder deze week wel eremetaal. Claeys veroverde zilver in graad IV, Minecci brons in graad III en George brons in graad V.







Bron: Belga