Belgen in het buitenland – Real geraakt in Bernabeu niet voorbij Valladolid

Real Madrid heeft zaterdag op de tweede speeldag in La Liga zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Terwijl de Koninklijke vorig weekend toch enigszins verrassend met 1-3 was gaan winnen bij Celta, werd er deze keer slechts een 1-1 gelijkspel afgeleverd tegen Real Valladolid, het team van de Braziliaan Ronaldo, ex-Real. Met Thibaut Courtois een hele wedstrijd in doel, maar wel nog zonder een herstellende Eden Hazard, kwamen de Madrilenen na 82 minuten op voorsprong via de onvermijdelijke Karim Benzema, die aan de rand van de zestien in de draai heerlijk raak trof. De thuisploeg bleek echter niet in staat die voorsprong vast te houden, want bij een tegenaanval werd de verdediging enkele minuten later volledig opengereten en liet Sergi Guardiola onze nationale nummer een kansloos: 1-1 en meteen het eerste puntenverlies van de Koninklijke, waar James Rodriguez zowaar een basisplaats had gekregen. Nog voor het uur mocht de Colombiaan naar de kant voor Vinicius.

bron: Belga