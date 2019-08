Belgen in het buitenland – Leicester City pakt bij Sheffield United eerste zege van het seizoen

Leicester City heeft zaterdagnamiddag op de derde speeldag in de Premier League met 1-2 gewonnen op het veld van promovendus Sheffield United. Invaller Harvey Barnes scoorde voor de bezoekers na zeventig minuten het winnende doelpunt. Eerder had Jamie Vardy na 38 minuten de score geopend voor Leicester, waarna Oliver McBurnie iets na het uur gelijkstelde. Bij The Foxes verschenen Youri Tielemans en Dennis Praet aan de aftrap, voor Praet was het zelfs de eerste basisplaats. Na de pauze werden beide Rode Duivels naar de kant gehaald. Vlak na de gelijkmaker moest Praet plaats ruimen voor matchwinnaar Barnes, Tielemans mocht in de slotfase gaan rusten. Voor Leicester City was het na draws tegen Wolverhampton (0-0) en Chelsea (1-1) de eerste zege van het seizoen, waarmee ze ongeslagen naar de derde plaats in de stand klimmen.

Leandro Trossard kon Brighton & Hove Albion niet aan punten helpen in de thuiswedstrijd tegen Southampton. Twee minuten na zijn invalbeurt zette de van Standard overgenomen Moussa Djenepo na 55 minuten de 0-1 op het scorebord, diep in de blessuretijd zorgde Nathan Redmond voor de 0-2 in het Amex Stadium in Brighton. De thuisploeg moest wel meer dan een uur met tien spelen, na rood voor Florin Andone. Trossard speelde de hele wedstrijd. Vorige week zorgde hij met een treffer nog voor een 1-1 gelijkspel tegen West Ham. Met vier op negen kent Brighton een degelijke start en kampeert het voorlopig op de zevende plaats.

De uitslag van het weekend viel op Old Trafford te noteren, waar Manchester United tegen een 1-2 thuisnederlaag aanliep tegen Crystal Palace. Met een treffer van Jordan Ayew na 32 minuten leken de bezoekers bijna de hele wedstrijd op de zege af te stevenen, totdat Daniel James in de 89e minuut toch nog voor de gelijkmaker zorgde. Voordien had Marcus Rashford nog een strafschop gemist. Vier minuten na de gelijkmaker zorgde Patrick van Aanholt met de 1-2 nog voor een koude douche op Old Trafford. Vorige week kwam het team van Ole Gunnar Solskjaer op Wolverhampton al niet verder dan een 1-1. Met vier op negen is er weinig beterschap in vergelijking met vorig seizoen merkbaar.

Bij Crystal Palace mocht Christian Benteke pas een kwartier voor affluiten opdraven. Er waren wel basisplaatsen voor Luka Milivojevic en Cheikhou Kouyaté (beiden ex-Anderlecht). In de stand doet Crystal Palace met zijn eerste zege van het seizoen een uitstekende zaak: met vier punten klimmen ze voorlopig naar de tiende plaats.

Christian Kabasele tot slot kwam van de hele wedstrijd niet van de bank bij Watford, dat met 1-0 onderuitging bij Everton. De derde nederlaag op rij voor de bezoekers, die de rode lantaarn dragen in de Premier League. Zaterdagavond is er nog de topper Liverpool-Arsenal, de enige twee ploegen die na twee speeldagen nog met het maximum stonden.

