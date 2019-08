“Als VS Frankrijk extra belast, zal EU terugslaan”

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft vandaag gezegd dat Europa “loyaal” zal zijn aan Frankrijk als de Verenigde Staten beslissen om Franse wijn extra taksen op te leggen als reactie op de nieuwe digitaks.

“Als de VS Frankrijk tarieven oplegt, zal de EU desgevallend reageren”, zei Tusk. Hij benadrukte dat het “laatste” dat hij wil, de confrontatie is met “onze beste bondgenoot”. Hij zei dat de EU op alles is voorbereid.

Parijs wil een belasting voor grote internetgiganten wil invoeren, en dat is niet naar de zin van Trump die dreigt met zware douanetaksen op Franse wijnen. De Franse taks is niet specifiek gericht op Amerikaanse bedrijven, ook Europese of Chinese technologiebedrijven zullen extra belast kunnen worden.







De Fransen gaven die boodschap al verschillende keren, maar voor Trump gaat het om een valse belasting. Hij verwijt zijn Franse collega Emmanuel Macron domheid en dreigt met een eigen belasting op de Franse wijn. “We zullen binnenkort een serieuze tegenmaatregel nemen na de domheid van Macron. Ik heb altijd gezegd dat de Amerikaanse wijn beter is dan de Franse”, tweette Trump, een geheelonthouder, twee maanden geleden.

Bron: Belga