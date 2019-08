35.000 mensen betogen in Dresden tegen racisme

In de stad Dresden in het oosten van Duitsland hebben zowat 35.000 mensen zaterdag meegestapt in een betoging tegen xenofobie en racisme. Volgende week zijn er verkiezingen in de deelstaten Saksen en Brandenburg. Volgens de peilingen staat de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD), die een anti-migratiecampagne voert, daar op forse winst. De betoging was georganiseerd door de verenging Unteilbar (ondeelbaar), die vorig jaar ook in Berlijn een antiracismebetoging hield met 250.000 deelnemers.

Onder de deelnemers in Dresden waren minister van Financiën Olaf Scholz van de sociaaldemocratische partij SPD en de leiders van de extreemlinkse partij Die Linke, Bernd Riexinger and Katja Kipping.

bron: Belga