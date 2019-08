Trend bij de kapper: pompeuze en kleurrijke kapsels

2019 staat helemaal in het teken van kleurrijke kapsels. Smaragdgroen en violet zijn dé tinten van het moment. Jean-Paul Gaultier (1) pakt uit met pruiken in caleidoscopische tonen, van lavendel tot koningsblauw. En Maison Margiela (2) focust volop op regenboogkleuren.







De herfstcollectie 2019 van Facetasm onthult lokken in violet, zelfs voor heren. Iris Van Herpen kleurt de froufrous van haar mannequins dan weer lichtblauw. Versace (3) gaat zelfs nog een stapje verder, met dierenprints op de kapsels van zijn mannelijke modellen.

Al vanaf het begin van het jaar sprong Hollywood meteen op de kar. Lady Gaga (4) kwam naar de Golden Globes met babyblauw haar, dat perfect paste bij haar paarse jurk. Ook Kylie Jenner trapte 2019 af in het blauw en stuurde op 1 januari een foto van haar nieuwe kapsel de wereld in. Natuurlijk kon ook rapster Cardi B niet achterblijven. Zij pakte uit met een two-tone kapsel in blauw en groen, voor een heel persoonlijke look.

XXL

Een andere opvallende trend van de haute-couturecollecties is het XXL-volume.

Bij Chanel (5) dragen de modellen verticale Pompadour-snitten in combinatie met assertieve make-up. Voor een look die jongleert met de romantiek van de 18de eeuw en de mode-iconen uit de jaren 80.

Bij Guo Pei (6) draait alles rond ultragestructureerde cuts. De haarlokken zijn horizontaal of verticaal gedraaid en in alle richtingen gespitst, voor een uiterst abstract effect. De ontwerpster pakt ook uit met een heleboel accessoires, om de contouren te versieren en het onwerkelijke karakter van haar kapsels te benadrukken.

Franck Sorbier (7) gaat nóg een stap verder en laat danseressen paraderen met kapsels die de wetten van de zwaartekracht tarten. Het ene nog onwerkelijker dan het andere. Dat volume wordt nog op de spits gedreven door accessoires. En de gouden glitter op de slapen en het voorhoofd van de modellen voegt een flinke scheut uitbundigheid toe aan dit Japanse ballet.