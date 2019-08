“Hoger risico op overlijden als je meer dan 9 uur per dag neerzit”

Dat een hele dag op je kont zitten niet goed voor je is, zal niemand verbazen. Een nieuw onderzoek geeft nog extra redenen om af en toe eens de benen te strekken, want na 9,5 uur dagelijks te zitten krijg je een verhoogd risico om vroegtijdig te overlijden.

Onderzoekers van de Norwegian School of Sport Sciences in Oslo schrijven in vakblad British Medical Journal, dat mensen van middelbare leeftijd 2,5 keer sneller vroegtijdig overlijden als ze meer dan 9,5 uur zitten per dag. Dat zou blijken uit gegevens van zo’n 36.000 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar. Even opstaan of koffie halen is onvoldoende om dat risico teniet te doen.

Fysiek actief blijven







Maar er is ook goed nieuws: een lichte vorm van lichaamsbeweging, denk aan een wandeling, tuinieren of schoonmaken, reduceert het risico direct aanzienlijk. Mensen die regelmatig een fysieke activiteit uitvoeren hebben alweer vijf keer minder kans om voortijdig te overlijden dan mensen die helemaal niet actief zijn.

Ga na het eten dus even een blokje om, sloof je uit in de tuin of pak eens wat vaker de fiets en je bent al een heel eind.