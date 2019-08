GAMES. Op schattenjacht in eeuwenoude ruïnes

Heb je altijd al eens in de voetsporen willen treden van Indiana Jones en Lara Croft? Met Nagaraja van speluitgever Hurrican baan je jezelf een weg door eeuwenoude gangen op zoek naar rijkdommen van lang vergeten beschavingen.

Bij dit spel begint het avontuur al wanneer je de doos opent. Alle spelonderdelen zitten in mooi ontworpen opberghokjes. Zo blijft alles netjes op zijn plaats en zit je onmiddellijk in de juiste sfeer.







In de doos vind je 2 tempelborden, 18 relikwieën, 17 kamertegels, een valstriktegel, 12 amuletten, 48 kaarten en 36 dobbelstenen. Die laatste komen in 3 verschillende formaten en zijn een aangename afwisseling met de traditionele dobbelsteen. De dobbelstenen bevatten ogen (lotpunten) en lijnen (nagas).

Spelregels

Nagaraja is – net zoals alle games van deze uitgever – uitsluitend voor 2 spelers bedoeld. Jij en jouw rivaal komen gelijktijdig aan bij de twee tempels, maar slechts één van jullie kan uit de eeuwenoude tombe ontsnappen.

Iedere speler moet zijn tempel verkennen en voor 25 punten aan schatten verzamelen. Dit doe je door een pad naar de schatkamers te leggen met de kamertegels. Hierin bevinden zich relikwieën die je punten kunnen opleveren, maar pas op, want 3 van deze relikwieën blijken vervloekt! Neem je ze alle 3, dan ben je gedoemd om voor de rest van je leven in de ondergrondse gangen van de tempel rond te zwerven. Je kan ook punten verzamelen via de amuletten die zich soms op je pad bevinden.

Het spel gaat net zo lang door totdat één van jullie 25 punten kan verzilveren of 3 vervloekte relikwieën heeft opengedraaid. Iedere ronde start met het onthullen van een kamertegel waar de spelers op kunnen bieden. Van de kaarten in hun hand kiezen beide spelers hoeveel kaarten ze in dobbelstenen wensen om te zetten, want om een tegel te winnen moet je het hoogste aantal ‘lotpunten’ rollen.

Normaal wint de speler met de meeste punten de kamertegel, maar de situatie in een tempel kan ook beïnvloed worden door de kaarten die jullie nog in de hand hebben. Je mag om de beurten, per gerolde naga, 1 handkaart afleggen en het effect ervan uitvoeren. Misschien verplaats je een tegel in de tempel van je tegenstander om hem zo de pas af te snijden. Of krijg jij plots 4 extra lotpunten en kaap jij zo de overwinning en de kamertegel weg!

De speler die de tegel uiteindelijk wint, mag die in zijn tempel plaatsen, op voorwaarde dat die aansluit bij de andere tegels in zijn tempel. Vorm je een ononderbroken pad naar een schatkamer, dan draai je dat relikwie om en krijg je de vermelde punten. In de laatste stap krijgen beide spelers nieuwe kaarten: 1 kaart voor diegene die de kamertegel won en 2 voor de andere speler.

Ons verdict

Nagaraja is een echte aanrader voor de occasionele boardgamer. De regels zijn glashelder en het spel duurt maximum 30 minuten. Het feit dat dit spel voor 2 spelers bestemd is, is zowel een voor- als een nadeel. De boardgame ligt zeker geen stof op te stapelen omdat je niet genoeg spelers rond de tafel krijgt, maar is moeilijk in te plannen op een spelavond met vrienden.

Nagaraja is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.

Rufus Verswijvel