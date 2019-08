Zo’n 700 mensen aperitieven op Wetstraat in Brussel voor betere luchtkwaliteit

Ongeveer 700 mensen hebben donderdag deelgenomen aan een ‘afterwork’ op de Wetstraat om aandacht te vragen voor een betere luchtkwaliteit. Dat melden de organisatoren, de burgerbeweging Bruxsel’Air, de Critical Mass en de Franstalige fietsersbond GRACQ. Onder de aanwezigen waren onder andere de Brusselse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt, minister van Milieu en Klimaat, Sociale Integratie en Gezondheid Alain Maron en minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid Sven Gatz.

Volgens Florine Cuignet, een van de organisatoren, is de Wetstraat een zeer symbolische plaats. “Het is de straat die we in de media zien wanneer men praat over Europa en Brussel. Er zijn vier rijstroken voor auto’s, maar voetgangers en fietsers zien we veel minder. De wetstraat is ook een belangrijke as, waarop ook veel fietsers zijn tijdens de spitsuren. Het zou normaal moeten zijn dat zij meer plaats krijgen. Het is een kwestie van mobiliteit, maar ook van luchtkwaliteit”, verklaart ze.

In 2017 werd er al een soortgelijke actie gehouden in de Wetstraat. Er kwamen toen op twee rijvakken – en ook een werf – 400 Brusselaars samen met planten, ligstoelen, picknicktafels en drank voor een feestelijk aperitiefmoment.

bron: Belga