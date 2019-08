Vierde verdachte van dodelijke vechtpartij in Rochefort blijft aangehouden

De raadkamer van Namen heeft vrijdag de aanhouding van de vierde verdachte van de dodelijke vechtpartij tijdens het lampionnenbal in Rochefort met een maand bevestigd. Het gevecht vond plaats in de nacht van 10 op 11 augustus en kostte het leven aan Michaël R. De persoon werd maandag aangehouden door de ordediensten, nadat eerder al drie anderen voor een maand in voorlopige hechtenis werden geplaatst. Volgens het parket bekenden sommigen slagen te hebben uitgedeeld, en anderen niet.

Michaël R. kreeg tijdens de bewuste nacht klappen toen hij bij een gevecht betrokken raakte. Hij werd naar de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis in Dinant overgebracht, maar overleed vijf dagen later.

bron: Belga