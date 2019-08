Onrust Hongkong – Medewerker Britse consulaat in Hongkong opgepakt wegens “bezoek aan prostituees”

De medewerker van het Britse consulaat in Hongkong die begin augustus in China verdween, werd opgepakt omdat “hij beroep heeft gedaan op prostituees”. Dat meldt de Chinese pers. De familie van de man verwerpt de beschuldiging en zegt dat het om een verzonnen verhaal gaat. Het is de krant Global Times die met het nieuws uitpakt en zich naar verluidt baseert op verklaringen van de politie van de Chinese grensstad Shenzhen. Een officiële bevestiging is er voorlopig niet.

Eerder bevestigde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wel al dat de medewerker van het Britse consulaat werd vastgehouden in Shenzhen voor het overtreden van de wet op de openbare veiligheid. Die verklaring kwam er nadat Groot-Brittannië de zaak had aangekaart.

Simon Cheng Man-Kit wordt sinds 8 augustus vermist en zou zijn opgepakt op zijn terugweg naar Hongkong. Een woordvoerder van de Chinese autoriteiten preciseerde woensdag dat de man niet de Britse maar wel de Hongkongse, en dus de Chinese, nationaliteit heeft. “Het gaat dus om een puur binnenlandse aangelegenheid”, klonk het.

Volgens de Global Times riskeert Simon Cheng 15 dagen cel en een boete van 5.000 yuan (640 euro) voor de feiten die hem ten laste worden gelegd. De krant zegt ook dat de politie de familie van Simon Cheng niet heeft gecontacteerd na de arrestatie, maar dat dat gebeurde op vraag van de betrokkene zelf. Maar “door toedoen van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en van de media is zijn zaak nu door iedereen gekend”, aldus het blad.

bron: Belga