Mensenketting in Hongkong ter herinnering aan vrijheidsbeweging in Baltische staten

In Hongkong willen de protesterende betogers vandaag een mensenketting bouwen die herinnert aan een gelijkaardige mensenketting in de Baltische staten in 1989. Op 23 augustus dertig jaar geleden vormden zo’n twee miljoen inwoners van de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen een mensenketting van 600 kilometer. Destijds protesteerden de Balten tegen de Sovjetheerschappij en voor hun vrijheid. Ook dit weekend zal Hongkong weer doorkruist worden door betogende massa’s.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had gisteren naar de mensenketting van 1989 verwezen als een historische prestatie. “De zogeheten ‘Baltische Weg’ was een essentiële etappe naar vrijheid en democratie in heel Europa”, zei Merkel in een videoboodschap voor een conferentie in het Letse Riga. “De Baltische Weg toont aan hoeveel mensen met vreedzame middelen kunnen bereiken als ze aan hetzelfde zeel trekken”, zei Merkel.

Dit weekend zijn er marsen door Hongkong gepland, en de radiozender RTHK meldde dat studenten vanaf begin september gedurende twee weken hun lessen zullen boycotten.







De protesten voor vrijheid en democratie in Hongkong duren nu al twee en een halve maand. De voormalige Britse kroonkolonie hoort nu bij China. Tot 2047 heeft de miljoenenstad nog speciale rechten, maar de inwoners vrezen dat die onder druk komen van de Chinezen. Die hebben al troepen laten plaatsnemen aan de grens met Hongkong.

Bron: Belga