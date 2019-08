Jupiler Pro League – Genk wint eerste topper van het seizoen, Kompany valt geblesseerd uit

Landskampioen Racing Genk heeft vrijdagavond in de eerste topper van het seizoen RSC Anderlecht met 1-0 verslagen. Dankzij de overwinning komt Genk voorlopig op de vijfde plaats met 9 punten, één punt minder dan leiders Club Brugge en KV Mechelen. Anderlecht blijft met een schamele twee op vijftien op de dertiende plaats staan. Vincent Kompany moest in de 75e minuut het veld geblesseerd verlaten. Bij Genk veranderde Felice Mazzu niets aan de ploeg die vorige week met 0-4 te sterk was voor Waasland-Beveren. Bij Anderlecht kwamen Francis Amuzu en Peter Zulj in de plaats van Edo Kayembe en Isaac Thelin en startte Samir Nasri in de spits.

De eerste helft had weinig omhanden. Anderlecht had de controle, maar kwam zelf niet tot grote kansen. Net voor de rust had de uitploeg wel op voorsprong kunnen komen, Michel Vlap lobte een steekbal van Nacer Chadli net over het doel.

Genk dat voor de rust niets klaarspeelde, kwam sterker uit de kleedkamers en moest niet lang wachten op een doelpunt. In de 55e minuut kon Mbwana Samatta op aangeven van Junya Ito zijn vijfde van het seizoen in doel knallen. Genk maakte het bijna helemaal af, maar Van Crombrugge ranselde de kopbal van Jakub Piotrowski uit zijn doel.

Anderlecht kende een moeilijkere tweede helft en tot overmaat van ramp moest kersverse kapitein Kompany in de 75e minuut vervangen worden. De Brusselaars konden nog een paar keer dreigen via de voet van Luka Adzic, maar kwamen niet meer tot scoren.

bron: Belga