G7-TOP Biarritz – 17 arrestaties en 4 politieagenten lichtgewond bij opstootjes in marge G7

In Frankrijk zijn vrijdag vier politieagenten lichtgewond geraakt bij schermutselingen tussen manifestanten en de ordediensten in de marge van de G7-top in Biarritz. Zeventien personen werden opgepakt. De opstootjes braken uit in Urrugne, in het zuidwesten van Frankrijk, in de buurt van een kamp waar een deel van de tegenstanders van de top verblijven. Dat hebben de autoriteiten gemeld. Kort na 22 uur was de situatie naar verluidt opnieuw onder controle.

De Franse president Emmanuel Macron heeft intussen laten weten dat hij de bevolking zaterdag om 13 uur op televisie zal toespreken om uit te leggen wat er op de G7-top op het spel staat. “Net voor de start van de top wil de president de inzet en zijn doelstellingen met betrekking tot het dagelijkse leven van de Fransen toelichten”, aldus het Elysée.

Bron: Belga