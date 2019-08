Europese kampioenen jumping vol lof over werking federatie

De Belgische jumpingruiters Pieter Devos, Jos Verlooy, Jérôme Guery en Gregory Wathelet, die in Rotterdam Europees kampioen werden, roemden op de persconferentie de werking van de federatie en verwezen ook naar de teamspirit die de basis vormde voor de allereerste medaille op een EK. “We verdienden al jaren een medaille op een kampioenschap maar we het lukte telkens niet”, verklaarde Devos. “Dat maakte hier en daar de onterechte kritiek los dat wij het niet konden, hoewel wij al twee keer de finale van de Nations Cup wonnen en ook twee keer de overall-ranking. De federatie is ons blijven steunen en dat werd vandaag beloond met een dik verdiende Europese titel.”

“Als je paard in vorm is, moet je niet meer twijfelen”, zegt Verlooy, tweede in de individuele stand. “Op de eerste plaats moet je zelf proberen nul te rijden en als dat lukt komt het resultaat vanzelf. Vandaag en de vorige dagen hebben we getoond dat wij op die manier de beste ploeg zijn.”







“Na de ongelukkige proef van donderdag voelde ik mij moreel verplicht om iets terug te doen voor deze fantastische groep vrienden”, klinkt het bij Guéry. “Het parcours van vandaag lag mijn paard iets beter dan dat van de dag voordien en dus ben ik heel tevreden dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren voor de ploeg. Toen Gregory Wathelet het als laatste moest afmaken, wist ik dat het goud voor ons zou zijn.”

“Deze Europese titel is het resultaat van een ganse ploeg met de federatie op kop”, aldus Wathelet. “Zij zijn in ons blijven geloven. Maar ik wil ook Olivier Philippaerts en Niels Bruynseels bedanken omdat zij ons met raad en daad hebben bijgestaan om over de kleinste details overleg te plegen. Van federatie tot reserven: iedereen zat op dezelfde lijn. Het was op en top teamspirit.”

Bron: Belga