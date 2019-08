EK hockey (m) – Bondscoach McLeod noemt comeback Red Lions “Prachtige reclame voor de sport”

Shane McLeod kende vrijdag een drukke dag met zijn Red Lions in volle voorbereiding op de finale van het EK. Het is al de zesde finale (World League 2015, OS 2016, EK 2017, WK 2018, Pro League 2019, EK 2019) in een internationaal toernooi sinds de Nieuw-Zeelander het roer overnam in oktober 2015. Zaterdagavond nemen de Belgen het op tegen Spanje en kunnen ze voor het eerst in hun geschiedenis Europees kampioen worden. “Het grootste deel van mijn job nu, naast de technische analyses, bestaat erin de focus van de spelers, na wat zich donderdag voordeed, meteen terug te richten op de finale van zaterdag en dat is geen makkelijke taak”, legde de 49-jarige Mcleod vrijdag uit. Na 0-2 achter te staan aan de rust, maakten de Belgen een spectaculaire comeback en wisten ze in de slotfase de Duitsers alsnog met 4-2 te kloppen in de halve finales.

“Dit zijn het soort omstandigheden die een wedstrijd ongelooflijk maken. Ook de manier waarop de spelers het waarmaakten, mocht gezien worden. Het publiek speelde een grote rol. Ik vind dit een van de mooiste momenten uit de geschiedenis van het hockey en geweldige reclame voor de sport. Het is de reden waarom ik houd van de sport, de emoties die het teweeg kan brengen, de onvoorspelbaarheid. Naast onze geweldige overwinning was er ook de keerzijde met de onwaarschijnlijke nederlaag voor de Duitsers. Ook dat is deel van de schoonheid van onze sport.”

Volgens een aantal Belgische spelers wist de coach hen te raken met de juiste woorden en zijn kalmte tijdens de rust. “Ik heb hen gezegd dat de volgende goal belangrijk was. Ik zei niet echt iets speciaal en behandelde de situatie alsof hij normaal was. Ze waren goed bezig en hadden enkel nog wat bevestiging nodig.”

Tegen Spanje, dat in de poulefase nog met 5-0 opzij werd gezet door de Belgen, starten de Red Lions met een schone lei. “Het wordt een heel andere wedstrijd, met veel meer op het spel. Spelers zoals Lleonnart en Gonzalez zullen hun niveau wel opkrikken. We moeten ze in het oog houden. Maar als we de controle over de bal houden zoals we donderdag hebben gedaan, zouden we niet te veel in de moeilijkheden mogen komen.”, concludeerde McLeod, die bevestigde te stoppen bij het aflopen van zijn contract in september 2020. “Na de Olympische Spelen, keer ik met mijn vrouw terug naar Nieuw-Zeeland.”

bron: Belga