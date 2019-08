Brussels Grand Prix – Geen WK-limieten voor Eline Berings en Philip Milanov

Eline Berings en Philip Milanov zijn er vrijdagavond op de Brussels Grand Prix in het Koning Boudewijnstadion niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK atletiek in Doha. Berings haalde op de 100 meter horden zelfs de finale niet, Philip Milanov won het discuswerpen, maar schoot net te kort. Met haar 13.54 uit de reeksen moest Berings een kruis maken over de finale in Brussel. Voor het WK is 12.98 nodig. Anne Zagré, die haar WK-ticket al op zak heeft, plaatste zich wel voor de finale, maar daarin kon ze met 13.25 niet overtuigen. “Ik ben de laatste weken zwaar op de sukkel geweest en kan pas sinds twee dagen weer voluit trainen”, vertelde Zagré. “Ik ga nu dan ook zeker nog geen ambities voor het WK uitspreken. Momenteel moet ik het dag per dag bekijken.” De winst ging in 12.81 naar de Nederlandse Nadine Visser.

In het discuswerpen kwam Philip Milanov voor de zoveelste week op rij in de buurt van de WK-limiet, die 65m00 bedraagt, maar zijn 64m19 mag hij zijn tickets voor Qatar nog altijd niet boeken. “Het is het eerste jaar dat ik zo sukkel met die limiet”, zei een ontgoochelde Milanov. “Het gaat wel in stijgende lijn, dus als ik de limiet niet haal, hoop ik dat de selectiecommissie toch mijn potentieel ziet en mij opvist.”

Het WK atletiek vindt van 27 september tot 6 oktober plaats in Doha.

.







bron: Belga