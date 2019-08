“Bosbranden Amazonegebied acute noodsituatie waarover moet gesproken worden op G7”

De bosbranden in het Amazonegebied zijn een “acute noodsituatie” die moet worden besproken tijdens de bijeenkomst van de G7-landen dit weekend in het Franse Biarritz. Dat heeft de woordvoerder van Angela Merkel laten optekenen. De Duitse bondskanselier schaart zich daarmee achter de Franse president Emmanuel Macron. Volgens zegsman Steffen Seibert is het “geen overdrijving” om het Amazonegebied de ‘long van de wereld’ te noemen en is het gebied belangrijk voor het klimaat en de biodiversiteit wereldwijd. Merkel is “overtuigd” dat het onderwerp op de agenda moet staan van de G7-top, aldus Seibert. “De kanselier steunt volledig de Franse president” op dat punt, luidde het. Macron noemde de bosbranden op Twitter een “internationale crisis” waarover “met spoed” moet worden gesproken op de G7-top.

Bron: Belga