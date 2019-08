Bolsonaro roept ministers op actie te ondernemen tegen bosbranden Amazonegebied

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een besluit ondertekend waarin alle ministers opgeroepen worden de nodige maatregelen te nemen in de strijd tegen de bosbranden in het Amazonegebied, om het woud, “nationaal erfgoed”, te vrijwaren. Het presidentiële besluit verscheen in een speciale editie van het staatsblad van Brazilië. De Braziliaanse regering verbindt er zich toe de bosbranden in de Amazonestaten te bestrijden, zo staat in een verklaring op de website van het presidentschap.

De woordvoerder van de Duitse bondskanselier Angela Merkel had eerder gezegd dat de bosbranden in het Amazonewoud een “acute noodsituatie” waren die dit weekend op de topbijeenkomst van de Groep van 7 in Biarritz besproken moest worden. Merkel schaarde zich daarmee achter een verzoek van de Franse president Emmanuel Macron, waarvoor die van Bolsonaro het verwijt van “kolonialistische mentaliteit” had gekregen.







“De omvang van de branden in het Amazonegebied is schrikwekkend en is niet alleen een bedreiging voor Brazilië en de andere betrokken landen, maar voor de hele wereld”, zei Merkels woordvoerder Steffen Seibert op een persbriefing.

De omvang van de branden is moeilijk te schatten, maar het Braziliaanse onderzoeksinstituut INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) sprak van bijna 2.500 nieuwe brandhaarden in 48 uur tijd in heel Brazilië. Volgens INPE werden van januari tot 21 augustus 75.336 bosbranden vastgesteld in het hele land, 84 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ruim 52 procent daarvan brak in Amazonië uit.

Bron: Belga