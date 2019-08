Belgische springruiters zijn Europees kampioen

De Belgische springruiters hebben zich in het Nederlandse Rotterdam voor het eerst tot Europees kampioen gekroond. Pieter Devos (Claire), Jos Verlooy (Igor), Jérôme Guéry (Quel Homme) en Gregory Wathelet (Nevados) verzamelden 12,07 strafpunten. Duitsland werd met 16,22 punten tweede, Groot-Brittannië met 21,41 punten derde. De titel levert de Belgen meteen ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio op. Daarvoor was een plaats bij de eerste drie nog niet gekwalificeerde landen al genoeg geweest. De Britten en de Fransen, die net naast het podium strandden, mogen ook naar Tokio.

Woensdag was België na de eerste ronde met 11,07 punten nog achtste. Gisteren namen ze met een foutloze ronde de leiding over. Vandaag kwam er slechts één strafpunt bij. Pieter Devos liet met vijf punten het schrapresultaat optekenen. Jos Verlooy en Gregory Wathelet lieten alle balken liggen, net als Jérôme Guéry, maar die kreeg wel één strafpunt om dat hij de tijdslimiet overschreed.







Individueel liggen Verlooy en Wathelet ook nog op medaillekoers. Verlooy is met 1,68 punten tweede, Wathelet met 4,63 punten vierde. De Brit Ben Maher (Explosion) gaat met 0,62 punten aan de leiding, de Zwitser Martin Fuchs heeft met 3,46 punten de derde podiumplaats in handen. Devos is met 10,83 punten 19e, Guéry met 13,76 punten 25e.

Ook individueel werd geen enkele Belgische springruiter in het verleden al Europees kampioen. Ludo Philippaerts veroverde in 2001 wel zilver, Wathelet deed hem dat in 2015 na.

Bron: Belga