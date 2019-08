VIDEO. ‘Love Island’-vrouwen reageren op haatcomments: “Ik kom je opzoeken, bitch!”

De dames die meededen aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ zijn nu bekende gezichten. Dat is leuk voor hen, maar ze krijgen nu ook heel wat bagger over zich heen.

Het eerste seizoen van ‘Love Island’ was een schot in de roos, zowel in België als in Nederland. Aleksandra en Denzel kroonden zich tot winnend koppel en gingen naar huis met 25.000 euro. Alle deelneemsters kregen er een flink pak Instagramvolgers bij, en ze worden voortaan herkend op straat. Dat heeft ook zo zijn schaduwkantjes.

Graftakkenstem







Op Twitter wordt immers heel wat gepalaverd over hen. Daar zitten ook heel wat haatcommentaren tussen. Zo wierp iemand op dat “Kelly volgens hem/haar geen psychologie, maar psychopathie studeert”, irriteert iemand zich mateloos aan de “graftakkenstem van Aleksandra” en gelooft iemand niet dat Rowéna maar 27 is, want “Wat een rimpels en hangende oogleden. Tijd voor een ooglidcorectie, Rowéna!”, klinkt het onder meer.

Hoe Aleksandra, Kelly, Lotte en Rowéna op dergelijke bagger reageren, kan je hieronder bekijken.