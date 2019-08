Twee Nederlandse jongeren verlamd na inhaleren lachgas

Overmatig gebruik van lachgas heeft bij twee Nederlandse jongeren mogelijk blijvend letsel veroorzaakt. De twintigers zijn met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis beland. Het blijft afwachten of ze er helemaal bovenop komen.

Het meest recente geval dateert van enkele weken terug, schrijft Tubantia. Een jonge man kon zijn bed niet meer uit. Hij had krachtverlies in zijn benen, een verdoofd gevoel in het onderlichaam tot aan de navel, verdoofde vingertoppen en tintelingen in de handen.

Dagelijks honderd ballonnen







Volgens het ziekenhuis was de oorzaak veel te veel lachgas. Vlak voor hij in het ziekenhuis belandde, bestond zijn gebruik uit dagelijks honderd ballonnen. Gevolg was een beschadiging van het ruggenmerg, de dwarslaesie dus. De andere patiënt lag vorig jaar in MST. De behandelend neuroloog vertelt aan de krant dat het de tweede patiënt is met soortgelijke uitvalverschijnselen.

“In zijn algemeenheid verdwijnen de klachten deels. Maar dat duurt maanden tot jaren. Of ze er helemaal niets aan overhouden, is nog niet te zeggen”, aldus de Nederlandse neuroloog Lucille Dorresteijn. Het meest recente slachtoffer zit nog in een rolstoel. Hij zal lang moeten revalideren. Dat gebeurt voor een deel met medicatie.