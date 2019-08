Remco Evenepoel verlengt tot eind 2023 bij Deceuninck-Quick.Step

Toptalent Remco Evenepoel verbindt zijn lot langer aan Deceuninck-Quick.Step. Hij zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot eind 2023, zo bevestigen de renner en zijn team.

De 19-jarige Evenepoel is bezig aan zijn eerste seizoen als prof en toonde daarin zijn enorme potentieel met winst in onder meer de Clasica San Sebastian, het EK tijdrijden en de Ronde van België (met een ritzege). Vorig jaar domineerde het fenomeen uit Schepdaal de juniorencategorie en werd hij onder andere wereld- en Europees kampioen op de weg en tegen de klok.







“Ik ben blij te kunnen aankondigen dat ik tot eind 2023 heb bijgetekend bij Deceuninck-Quick.Step! The Wolfpack is een tweede familie voor mij. We delen dezelfde visie en mentaliteit en blijven hard werken om beter te worden, om zo onze doelen te bereiken”, schrijft Evenepoel in een tweet.

“Een talent, maar ook fantastisch persoon”

Patrick Lefevere had al eerder laten verstaan dat hij met Evenepoel een mondeling akkoord had bereikt over een nieuw contract. Nu zijn de handtekeningen gezet.”We zijn extreem blij met deze overeenkomst”, zegt de teambaas van Deceuninck-Quick.Step. “Remco is niet alleen een getalenteerd renner maar ook een fantastisch persoon. Iedereen in de ploeg die met hem werkt, weet dat.”

“We geloven dat hij een schitterende toekomst in het wielrennen kan hebben. We schenken hem ons vertrouwen en hij heeft veel vertrouwen in ons. In de eerste maanden van zijn carrière heeft hij iedereen met verstomming geslagen en alle verwachtingen overtroffen. Desondanks houden we de voeten op de grond en werken met een uitgekiend programma verder aan zijn ontwikkeling. Daarbij blijven we steeds in contact met Remco en zijn familie, zoals we altijd hebben gedaan sinds hij bij het team kwam.”