Missy Elliot is terug met gloednieuwe muziek

Missy Elliott is een behoorlijk groot hiphopicoon, en dat weet ze zelf maar al te goed. De titel van haar nieuwe EP luidt dan ook ‘Iconology’. Het is haar eerste album in veertien jaar tijd.

Missy blikt met het album terug “naar een tijd waarin muziek nog goed voelde en waarop we wilden dansen.”

Kaal







Tegelijkertijd dropte Missy Misdemeanor ook een kleurrijke video voor het nummer ‘Throw It Back’, mét een cameo van de Amerikaanse Teyana Taylor. We zien onder andere hoe de hiphop-ster rapt en danst in haar typische steezy stijl, maar we krijgen ook kale vrouwelijke achtergronddanseressen voorgeschoteld in een kleurrijk decor.

Award

Aankomende dinsdag krijgt Missy Elliott een ‘Video Vanguard Award’ tijdens de jaarlijkse MTV Awards.