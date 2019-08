Miley Cyrus reageert op vermoedens rond overspel in huwelijk met Liam Hemsworth

Miley Cyrus heeft op Instagram duidelijkheid geschept over haar scheiding met Liam Hemsworth. Hoewel heel wat mensen veronderstelden dat ze hem bedrogen zou hebben, is daar volgens haar niets van aan.

Twee weken geleden kondigden Miley Cyrus (26) en Liam Hemsworth (29) aan dat ze uit elkaar zijn. Ze waren amper acht maanden getrouwd, na een knipperlichtrelatie van tien jaar.

Geen bedrog in het spel







Waarom de twee precies kozen om alleen verder te gaan, is niet helemaal duidelijk. Op Instagram beweert Miley alvast dat er van haar kant geen bedrog in het spel was, al doet die roddel al een tijdje de ronde. “Ik kan accepteren dat het leven dat ik heb gekozen betekent dat ik een volledig publiek en transparant leven leid. Wat ik niet kan accepteren is dat mensen zeggen dat ik lieg om een misdaad te verhullen die ik niet heb gepleegd. Ik heb niets te verbergen. Ik kan heel veel dingen toegeven, maar ik weiger toe te geven dat mijn huwelijk is gestrand door vreemdgaan. Liam en ik zijn bijna een decennium samen geweest. Ik heb het eerder gezegd en het blijft ook zo, ik hou van Liam en dat zal ik altijd blijven doen”, schrijft ze.

Gezonde beslissing

De populaire zangeres beseft dat haar reputatie haar geloofwaardigheid heeft aangetast. Zo geeft ze mee dat ze in het verleden meerdere vriendjes bedrogen heeft en vaak met drugs heeft geëxperimenteerd. Maar ze is naar eigen zeggen veranderd. “Vanaf het moment dat Liam en ik kozen om ervoor te gaan, ben ik hem trouw gebleven. Ik heb geleerd uit mijn ervaringen. Ik ben niet perfect, en dat wil ik niet zijn. Dat is saai. Maar ik ben volwassen geworden. Ik moest de gezonde beslissing voor mezelf nemen om afscheid te nemen van mijn oude leven. Ik ben gezonder en gelukkiger dan ik in tijden ben geweest. Je kunt zeggen dat ik een twerkende, wiet rokende en vloekende boerenpummel ben, maar ik ben geen leugenaar”, klinkt het.