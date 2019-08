Massaal gedeelde beeld van Amazonebrand blijkt oude stockfoto

Hij werd gedeeld door de Franse president Emmanuel Macron, geretweet door de Canadese premier Justin Trudeau en Leonardo DiCaprio was een van de vele celebrities die het beeld postten: een indrukwekkende foto van de gigantische bosbranden in het Braziliaanse Amazonewoud. Alleen: de bewuste foto is ettelijke jaren oud en behoort tot het stockfotoplatform Alamy.

DiCaprio, een gedreven klimaatactivist, deelde de foto van een andere Instagrammer, Nick Rose, die de filmster in het beeld getagd had. Zijn post kreeg tot op heden bijna 4 miljoen likes en werd massaal gedeeld op allerlei sociale media.







Kennelijk heeft DiCaprio zijn bronnen niet gecheckt, want het beeld blijkt vals: het gaat om een oude stockfoto van fotograaf Loren McIntyre, die in 2003 overleed. Het beeld verscheen jaren geleden al in nieuwsartikels en op stockfotoplatformen.

De foto mag dan wel vals zijn, de bosbranden in het Amazonegebied zijn dat allerminst: er zijn dit jaar een recordaantal van 72,843 brandhaarden vastgesteld in het regenwoud, een stijging van 83% tegenover dezelfde periode vorig jaar.