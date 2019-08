GETEST. Eerste hulp bij menstruatiepijn

Cadeautjes krijgen is leuk, maar het maandelijks geschenk van Moeder Natuur – aka de maandstonden, daar zouden wij toch liever voor bedanken. Je regels doen je vaak krom lopen van de pijn in je onderbuik en rug en ook je borsten hebben niet de tijd van hun leven. Bestaat er nu echt niets dat je kan helpen? Livia, een apparaatje dat werkt met elektrostimulatie, belooft je menstruatiepijn te verzachten en je opnieuw te laten rondhuppelen. Omdat dit te mooi klinkt om waar te zijn, testte Metro of Livia je echt pijnloos door je maandstonden gidst.

Uit onderzoek van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen blijkt dat 85% van de vrouwen pijn ervaren tijdens hun maandstonden. 1 op de 3 is zelfs niet in staat te werken.







Menstruatiepijn is dus geen lachertje. Gelukkig zijn er enkele hulpmiddelen op de markt. Pijnstillers kunnen helpen, maar die veroorzaken soms een versuft gevoel of maagklachten. Veel vrouwen grijpen ook naar de anticonceptiepil om hun maandelijkse pijn te verzachten. De hormonen die die pil in je lichaam verspreidt kunnen echter leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziektes, een te hoge bloeddruk en een verlaagd libido.

Als alternatief voor medicatie, is er nu Livia. Het kleine turquoise toestel werkt volgens het principe van elektrosimulatie. Daardoor worden de pijnprikkels in je baarmoeder niet doorgegeven aan je hersenen. En als je hersenen niet op de hoogte zijn, voel je geen pijn.

Het grote voordeel van de Livia is dat het apparaatje heel ‘veilig’ is. Je mag het zo lang gebruiken als je wilt, zo lang je pijn hebt. Er bestaat namelijk geen enkel risico op een overdosis of, in tegenstelling tot medicatie, bijwerkingen.

Uitgetest

Wanneer we het doosje openen, vinden we een elegant, turquoise toestel dat verbonen is met twee flowerpads. De flowerpads zijn gemakkelijk aan te brengen op onze onderbuik of rug. Het toestel zelf moeten we aan onze broek vastklikken. Het toestal valt wel op, dus het is even wennen om met de Livia over straat te lopen. We raden niet aan om een kleedje te dragen, want dan moet je het toestel aan je onderbroek vastmaken. Dat lijkt ons toch niet zo comfortabel.

Als alles goed zit, testen we de kracht van Livia. We moeten de sterkte van de elektroden zelf regelen met de plus- en minknop. Het is even zoeken welke stand voor ons ideaal is, maar eenmaal we op het juiste pad zitten, is de pijn duidelijk minder, maar nog niet verdwenen. Wanneer we het apparaat harder zetten, verdwijnt de pijn, maar wordt het kriebelende gevoel van de elektrostimulatie eerder oncomfortabel.

Livia gaat dus, zoals beloofd, een succesvolle strijd aan met menstruatiepijn. Enkel wanneer we erg veel last hadden van krampen, verlostte dit toestel ons niet genoeg uit ons lijden en kozen we toch voor een pijnstiller. Een ander nadeel is ook dat je de flowerpads ofwel op je onderbuik bevestigt, ofwel op je rug. Livia kan beide zones dus niet tegelijk aanpakken.

Maar als we kunnen kiezen tussen wegzakken in de sofa met een kersenpittenkussentje of Livia, dan gaan we zeker voor dat laatste.

Opgelet, als je een pacemaker draagt, jonger dan 16 bent, zwanger bent of borstvoeding geeft, mag je de Livia niet gebruiken.

Prijs: 159,99 euro