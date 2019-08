Duitse 8-jarige gaat opnieuw joyriden en rijdt tot 180 km/u

Voor de tweede keer op een week tijd is een Duits jongetje van 8 jaar oud gaan joyriden. Opnieuw pikte hij de auto van moederlief voor een illegaal tochtje, ditmaal door de binnenstad van Dortmund.

Na Dortmund koos het ventje de A1 richting Keulen, waar hij op een parkeerplaats tegen een geparkeerde vrachtwagen botste. Hij bleef ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. De jongen krijgt psychologische begeleiding, meldt de politie in Dortmund.

180 kilometer per uur







Tegen de politie zei hij dat hij dit keer 180 kilometer per uur had gehaald. Hij zou ook geflitst zijn, maar dat kon de politie nog niet bevestigen.

Enkele nachten eerder was hij met 140 kilometer per uur over de snelheid geraasd en had de auto aan de kant gezet toen hij zich niet zo lekker voelde. Hij zette de auto met knipperende gevarenlichten op een parkeerplaats en zette er een gevarendriehoek bij.