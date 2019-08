Brody Jenner wil een maand na zijn scheiding weer trouwen

Brody Jenner wil trouwen met zijn nieuwe vriendin Josie Canseco. Dat meldt The Daily Mail. De halfbroer van Kylie en Kendall Jenner is nog maar een maand gescheiden van ex-vrouw Kaitlynn Carter.

Brody Jenner vindt het vrijgezellenleven duidelijk maar niets. Al gauw na de scheiding had hij een nieuwe vriendin, een Victoria Secret-model met de naam Josie Canseco.







Dit gaf hij te kennen nadat een paparazzo hem had gevraagd of hij met Canseco in het huwelijksbootje wil stappen. De realityster, bekend van ‘The Hills’ leerde zijn nieuwe liefde kennen via gemeenschappelijke vrienden.

Miley Cyrus

Jenner was eerder in Indonesië getrouwd met Kaitlynn Carter. De twee besloten in juli te gaan scheiden. Ze waren niet voor de Amerikaanse wet getrouwd, maar maakten dat huwelijk nooit officieel in de Verenigde Staten, iets wat volgens bronnen voor Kaitlynn reden zou zijn geweest om een punt te zetten achter hun relatie

Zij werd op haar beurt kort na de scheiding al in de armen van zangeres Miley Cyrus gespot. Cyrus’ ex-man Liam Hemsworth zou intussen terug naar zijn familie in Australië willen gaan. En zo blijft de wereld draaien.