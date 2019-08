BIZAR. Foto van vis met twee monden gaat viraal

Een vrouw heeft vrijdag in de wateren van New York de vangst van haar leven gedaan: ze haalde een vis met twee monden boven. Ze liet het dier weer te water, maar niet voor enkele beelden te schieten van het bizarre schepsel. Die foto’s verspreiden zich nu als een lopend vuurtje in cyberspace.

Debbie Geddes ving de gemuteerde vis vorige vrijdag, toen ze op Lake Champlain in de Amerikaanse deelstaat New York aan het vissen was met haar echtgenoot. “Ik kon mijn ogen niet geloven”, vertelde ze aan Fox News. “Twee monden! En toch was de vis kerngezond!”

Debbie en haar man lieten de vis weer los maar maakten eerst enkele foto’s, die ze later op de Facebookpagina van het lokale vissersteam Knotty Boys Fishing zouden posten. De beelden werden al zo’n 7000 keer gedeeld en opgepikt door nationale en internationale media.

In de duizenden commentaren op de foto wordt gespeculeerd over de oorzaak van de mutatie: “Als bioloog denk ik aan een embryonale misvorming”, klinkt het. “Het is geen tweekoppige forel, maar een oude wonde! Waarschijnlijk werd het dier eerder al eens gevangen en toegetakeld”, suggereert een ander. “Champy’s kroost?”, werpt nog iemand op, verwijzend naar een mythologisch watermonster dat in Lake Champlain zou leven.