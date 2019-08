BIZAR. Duitse stad looft miljoen euro uit voor bewijs dat ze niet bestaat

De Duitse stad Bielefeld is sinds mensenheugenis het onderwerp van een satirische samenzweringstheorie op het internet die beweert dat de plaats helemaal niet bestaat. De autoriteiten van Bielefeld spelen daar nu op in: ze loven één miljoen euro uit aan de persoon die sluitend bewijs kan leveren voor de theorie.

De stad, die 329.782 inwoners telt en zo’n 330 kilometer ten westen van Berlijn gelegen is (of niet?), deelt mee dat er “geen grenzen zijn aan de creativiteit” van de kandidaten, maar dat enkel onweerlegbaar bewijs in aanmerking komt voor de geldprijs.

Internetfenomeen







De idee dat Bielefeld niet zou bestaan ontsproot uit de hersenpan van computerexpert Achim Held, die de theorie in 1994 lanceerde om de draak te steken met andere samenzweringstheorieën.

Sindsdien begon de theorie een eigen leven te leiden in cyberspace. Het internetfenomeen nam zelfs zulke grote proporties aan, dat de stad ernaar verwees in zijn marketing. Zelfs Duits bondskanselier Angela Merkel trok het bestaan van Bielefeld eens gekscherend in twijfel.