BIZAR. Brandweer bevrijdt meisje uit basketbalring

De brandweer in het Nederlandse Emmen kreeg een bijzondere oproep. Een meisje was op een mysterieuze manier vastkomen te zitten in een stalen basketbalnet op een schoolplein.

Haar benen zaten klem in het net en ze kon geen kant meer op. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse om het meisje te bevrijden. Met een betonschaar hebben ze het net open kunnen knippen, meldt Nieuwsemmen.nl.

Een regelrechte drie punter in Emmen, meisje komt vast te zitten in stalen basketbal netje.. #jinek #sbs #telegraaf pic.twitter.com/yYUGk6EzX7 — Van Oost Media (@vanoostmedia) August 22, 2019







Met het schaamrood op de wangen is het meisje verlost. Ze heeft geen verwondingen overgehouden aan haar avontuur. Het is nog niet bekend hoe ze vast is komen te zitten.

Bron: Metro Nederland