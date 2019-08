Temperaturen gaan de hoogte in

Deze namiddag is het zonnig en droog met af en toe hoge wolkensluiers of enkele onschuldige stapelwolkjes. Maxima van 21 tot 25 graden. Komende avond en nacht wordt het helder tot licht bewolkt. Hier en daar ontstaat er nevel of grondmist. Minima van 9 tot 12 graden. Dat meldt het KMI. Morgen is het zonnig en warm met vooral in de voormiddag nog af en toe sluierwolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 27 graden in de Kempen.

Zaterdag krijgen we veel zon, al kan er in sommige streken af en toe vrij veel hoge bewolking aanwezig zijn. De temperaturen gaan in stijgende lijn en bereiken waarden tussen 25 graden op de Ardense hoogten, 28 graden in het centrum en 29 graden in de Kempen.







Zondag blijft het rustig en warm. Het KMI verwacht vrij veel sluierwolken. In het oosten kunnen er ook stapelwolken ontstaan die echter niet uitgroeien tot een bui. Maxima rond 29 of 30 graden in het centrum en het noordoosten van het land.

Maandag zou het erg zonnig kunnen zijn. Het blijft warm, al kennen we, zeker in het westen, een lichte terugval. De maxima liggen rond 27 graden in het centrum maar kunnen in de Kempen nog steeds oplopen tot 30 graden of iets meer.

Dinsdag ontwikkelen er zich in de namiddag meer stapelwolken die in het oosten van het land kunnen uitgroeien tot een bui. Elders blijft het nog droog. Maxima van 28 of 29 graden in het centrum.

Woensdag is het ondanks de aanwezigheid van sluierwolken nog vrij zonnig. Een neerslagzone zou ’s avonds onze streken kunnen bereiken, maar dit moet nog bevestigd worden. Maxima van 27 of 28 graden in het centrum.

bron: Belga