Politie betrapte 160 personen met drugs op Pukkelpop

De politiediensten hebben tijdens de voorbije editie van Pukkelpop bij 160 personen verdovende middelen aangetroffen. In driekwart van de gevallen ging het om cannabis, zo maakte onder meer het parket van Limburg donderdag bekend. In totaal werden 4.000 mensen op en rond de festivalsite en de campings gecontroleerd. Achttien van de 160 betrapte personen droegen een medewerkersbandje, zes van de betrapten bleken minderjarig.

De 160 personen met drugs ontvingen een onmiddellijke minnelijke schikking, waarvan het bedrag van 75 tot 525 euro varieerde. Drie festivalgangers werden gearresteerd op verdenking van het dealen van drugs. Een van de drie kreeg van het Limburgse parket maatregelen opgelegd. Naar de twee anderen wordt een strafrechterlijk onderzoek gevoerd. De ouders van de zes minderjarigen werden op de hoogte gebracht. De jongeren kregen een vroeg interventietraject aangeboden door het Limburgse centrum voor alcohol- en andere drugproblemen (CAD). Andere festivalgangers met drugs op zak konden die spullen sanctievrij deponeren in een box.

In totaal kregen 194 Pukkelpoppers een verzorging voor intoxicatie. In 67 gevallen of 34 procent ging het vermoedelijk om een drugsintoxicatie. Vier waren minderjarig. De hulpdiensten brachten deze vier naar de dienst spoedgevallen van het Jessa-ziekenhuis voor verdere verzorging en opvolging. Een verlengde ziekenhuisopname was nooit nodig. Deze globale cijfers waren volgens de organisatie vergelijkbaar met de vorige editie.







In september 2018 werd een werkgroep Drugs en Alcohol opgericht. De Pukkelpoporganisatie, de stad Hasselt, het parket van Limburg, de politie Limburg Regio Hoofdstad, het CAD Limburg en de medische hulpdiensten sloegen de handen in elkaar om samen naar een multidisciplinair alcohol- en drugbeleid te streven. In de communicatie naar de festivalgangers lag de nadruk op het “feesten-zonder-drugs”-principe met het oog op een veilig en drugsvrij festival. “Een zerotolerance alcohol en drugbeleid werkt pas als er multidisciplinair wordt samengewerkt. Zowel preventieve, sensibiliserende, zorg- en repressieve maatregelen worden op elkaar afgestemd. In de toekomst willen we hier verder op inzetten,” aldus Steven Vandeput (N-VA), burgemeester van Hasselt.

Op het festivalterrein hadden de mobiele teams van Safe ’n Sound oog voor jongeren met zichtbare tekenen van intoxicatie. Indien nodig werden de jongeren naar een eerste hulppost begeleid. Er was op Pukkelpop ook een ruim assortiment aan alcoholvrije dranken.

