Parket Limburg start onderzoek naar bedreigingen Anuna De Wever op Pukkelpop

Het parket van Limburg gaat de bedreigingen aan het adres van klimaatactiviste Anuna De Wever op Pukkelpop onderzoeken. Dat heeft persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgse parket bevestigd, nadat VRT NWS erover berichtte. Donderdagavond werd De Wever door een deel jongeren uitgejouwd tijdens “Clap for Climate”, waarbij de muziek in de Boiler Room even werd stilgelegd. Daarna hadden enkele jongeren het op de camping op haar tent gemunt. Ook vriendinnen van De Wever werden geviseerd. De jonge vrouwen zouden verbaal bedreigd zijn geweest. Er zouden naar de tenten ook flessen met urine zijn gegooid. “De feiten lijken potentieel ernstig genoeg om als strafbare feiten in aanmerking te komen. Vandaar het opstarten van een onderzoek. We moeten eerst een zicht krijgen op wat er precies gebeurd is, want het parket was er zelf niet bij. Indien er sprake is van een misdrijf, kunnen we op zoek naar identificeerbare verdachten,” zegt Anja De Schutter van het Limburgse parket.

De persmagistraat bevestigde ook dat er bij de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad nog geen klacht is ingediend. Voor het parket maakt het niet uit op welke manier politie en gerecht kennis krijgen van bepaalde gebeurtenissen om er een onderzoek naar te voeren. Bij een gedetailleerde aangifte zou het onderzoek vlotter kunnen verlopen. Het parket koestert de hoop dat slachtoffers en eventuele getuigen zich kenbaar maken.







bron: Belga