Opnieuw raket vanuit Gaza afgevuurd op Israël

Vanuit de Gazastrook is woensdag voor de vijfde keer op zes dagen tijd een raket afgevuurd naar Israël. Dat heeft het Israëlische leger gemeld in een communiqué. Het leger maakte geen melding van gewonden of schade en zei ook niet waar het tuig is neergevallen. Volgens diverse media zou de raket zijn terechtgekomen op leeg terrein en werd er in de woongebieden geen alarm afgekondigd.

Vrijdagavond werd er vanuit de Gazastrook voor het eerst sinds 12 juli opnieuw een raket gelanceerd. Drie andere raketten volgden in de nacht van zaterdag op zondag, aldus het leger. Daarop voerde het leger vergeldingsacties uit.

Sinds maart 2018 wordt in Gaza aan de grens met Israël wekelijks door Palestijnen geprotesteerd. Zij eisen de opheffing van de Israëlische blokkade. Het protest gaat vaak gepaard met geweld en er zijn sindsdien al zeker 305 Palestijnen omgekomen bij Israëlisch geschut. Ook zeven Israëliërs lieten het leven.

Bron: Belga