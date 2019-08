Kompany neemt aanvoerdersband over bij Anderlecht

Vincent Kompany is voortaan kapitein bij RSC Anderlecht. Tot dusver ging de band naar de oudste speler op het veld, maar van dat principe wordt afgestapt. Simon Davies, de coach van paars-wit, bevestigde het nieuws vandaag tijdens zijn persbabbel voor de topper tegen KRC Genk. Anderlecht begon het seizoen met 2 op 12, de slechtste competitiestart van de recordkampioen in 21 jaar. Om die scheve situatie recht te trekken, is binnen de ploeg nood aan meer stabiliteit. Daarom zal Kompany voortaan in elke wedstrijd aanvoerder zijn, zei Davies. “Vinnie wordt vanaf de volgende match de kapitein. Hij zal de ploeg aanvoeren. Op wedstrijddagen gaat hij zich volledig concentreren op zijn rol als speler. Tijdens de week werken we heel goed als staff. Vinnie en de club hebben een visie. Daar werken we als staff allemaal aan mee. Maar het is belangrijk dat hij op wedstrijddagen een speler is. Hij is de beste speler in de competitie.”

Davies zal tijdens de wedstrijden de knopen doorhakken als er moet worden gewisseld of tactische aanpassingen moeten gebeuren. “We zullen een leider hebben op het veld en een leider ernaast”, benadrukte de Welshman. “Iedereen heeft er heel veel vertrouwen in dat we succesvol zullen zijn. De fans verdienen dat ook. Maar we zitten nog in een leerproces.”







bron: Belga